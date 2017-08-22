Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

Как сообщил телеканал Fox News за час до выступления Дональда Трампа на базе Форт-Майер, президент принял решение об увеличении американского военного контингента в Афганистане на 4 тыс. человек.

Эту информацию косвенно подтвердил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я дал указание главе Комитета начальников штабов ВС США [Джозефу Данфорду] начать подготовку к осуществлению стратегии президента. Я буду находиться в контакте с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом] и нашими союзниками, ряд из которых также привержен увеличению численности контингента [в Афганистане]", — сказал Мэттис.

По состоянию на август 2017 года в Афганистане находится 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, из которых 8,4 тыс. — американские солдаты и офицеры.