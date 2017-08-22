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Шесть ключевых пунктов новой стратегии США по Афганистану

Международная панорама
22 августа, 14:15 UTC+3

Вашингтон расширяет полномочия американского военного контингента, при этом допуская диалог с радикальными исламистам

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Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

Выступление президента США Дональда Трампа на базе Форт-Майер, 21 августа

© AP Photo/Carolyn Kaster

Президент США Дональд Трамп выступил на базе Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния) со специальным обращением "к армии и американскому народу" 21 августа. В своей речи президент обозначил радикальные изменения в подходе США к Афганистану. ТАСС — о самых важных положениях новой стратегии Вашингтона и том, чем она отличается от подхода предыдущей администрации.

ТАСС/Ruptly/whitehouse.gov

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Больше военных

Как сообщил телеканал Fox News за час до выступления Дональда Трампа на базе Форт-Майер, президент принял решение об увеличении американского военного контингента в Афганистане на 4 тыс. человек.

Эту информацию косвенно подтвердил министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Я дал указание главе Комитета начальников штабов ВС США [Джозефу Данфорду] начать подготовку к осуществлению стратегии президента. Я буду находиться в контакте с генеральным секретарем НАТО [Йенсом Столтенбергом] и нашими союзниками, ряд из которых также привержен увеличению численности контингента [в Афганистане]", — сказал Мэттис.

По состоянию на август 2017 года в Афганистане находится 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, из которых 8,4 тыс. — американские солдаты и офицеры.

2
Меньше деталей

Дональд Трамп заявил, что действия США в регионе будут зависеть от обстоятельств, а не от временных ограничений.

"Ядро нашей новой стратегии состоит в переходе от подхода, основанного на продолжительности, к подходу, основанному на обстоятельствах. Я много раз говорил о том, насколько контрпродуктивно для США заранее объявлять сроки начала или окончания военных операций", — сказал он.

"Мы больше не будем говорить о численности нашего контингента или наших планах дальнейших военных действий", — пояснил президент.

Предыдущая администрация Белого дома делала официальные заявления, касавшиеся изменения численности контингента в Афганистане.

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Больше полномочий

Едва ли не самый важный пункт новой стратегии — расширение полномочий американского контингента. В первую очередь это касается антитеррористической деятельности в регионе.

"Мы расширим полномочия американских вооруженных сил, чтобы бороться с террористическими и преступными сетями", — сказал Трамп, добавив, что "микроменеджмент из Вашингтона" не приведет к победе над террористами в Афганистане.

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Отказ от "строительства демократий"

Президент заявил, что "американская военная сила отныне не будет использована для того, чтобы строить демократии на отдаленных территориях или пытаться перестроить другие страны на свой лад".

Трамп назвал новый подход "принципиальным реализмом" и пообещал продолжить сотрудничество с партнерами и союзниками Вашингтона во имя защиты "общих интересов".

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Акцент на региональное сотрудничество

Президент также отдельно обратился к двум ключевым региональным державам — Индии и Пакистану — с призывом к активизации сотрудничества по Афганистану.

"Мы ценим важный вклад Индии в [восстановление] стабильности в Афганистане. Индия зарабатывает миллиарды долларов посредством торговли с США, и мы хотим, чтобы она помогала нам с Афганистаном больше. Особенно это касается сферы экономической поддержки и развития", — сказал он.

Кроме того, Трамп предупредил Исламабад о недопустимости предоставления укрытия террористам на своей территории.

"Пакистан может многое получить, если присоединится к нашим усилиям в Афганистане. Он много потеряет, если продолжит укрывать террористов," — сказал Трамп.

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Диалог без прекондиций

Еще один аспект новой стратегии Вашингтона озвучил уже не президент, а госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы готовы поддержать переговоры о мире между афганским правительством и движением "Талибан" без каких-либо предварительных условий," — сказал он.

Подобные заявления делала и администрация Барака Обамы, но за это время власть "Талибана" в Афганистане лишь укрепилась.

В соответствии с выводами генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джона Сопко, власти в Кабуле в ноябре 2015 года удерживали под полным контролем 72% территории страны, а к ноябрю 2016 года этот показатель сократился до 57%.

Александр Мосесов

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
Страны
США Индия Пакистан Афганистан
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