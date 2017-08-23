В Аризоне перед приездом Трампа усилили меры безопасности во избежание стычек активистов

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Власти Финикса (штат Аризона) ввели дополнительные меры безопасности, чтобы предотвратить всплеск насилия во время выступления во вторник вечером президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила начальник полиции Финикса Джерри Уильямс.

"Хотя город не застрахован от чрезвычайных происшествий, я хотела бы довести до вас, что власти города вовсю работают над обеспечением безопасности. Мероприятия высокого уровня проводятся нередко в Финиксе, поэтому мы хорошо подготовлены к визиту президента", - отметила шеф полиции.

По словам Уильямс, ряд ее подчиненных временно "приписан к ФБР и Центру контртеррористической информации штата Аризона с целью вести постоянный мониторинг [ситуации в городе] и анализировать действия, способные отразиться на населении". Уильямс отметила, что на время демонстраций и выступления Трампа численность полицейских Финикса, находящихся на дежурстве, "доведена до максимума".

Как сообщила газета The New York Times, перед предстоящим выступлением Трампа на улицах города собрались несколько тысяч активистов. Одни из них протестуют против беспорядков неонацистов и расистов неделю назад в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), другие выступают за свободу слова и собраний, гарантированную первой поправкой к конституции США. Есть также антифашисты и представители протестантской и еврейской общин.

По данным агентства Associated Press, пока демонстрации проходят в целом мирно. Полиция установила железные ограждения между разными группами собравшихся, некоторые из которых уже вступали в словесные перепалки друг с другом.