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Каталонская полиция нашла пояс смертника в доме, где террористы планировали атаку

Международная панорама
23 августа, 14:41 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 23, августа. /ТАСС

Ранее полиция уже находила в доме, где погиб имам ас-Сати баллоны с бутаном и другие вещества для изготовления взрывчатки

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МАДРИД, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудники каталонской полиции обнаружили пояс смертника в доме в Альканаре, где, по версии следствия, террористы готовились в атаке. Об этом сообщило в среду агентство Europa Press.

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По его информации, пояс со взрывчаткой был обнаружен в подвале здания. В доме, где в ночь с 16 на 17 августа прогремел взрыв, при котором погиб имам Абдельбаки ас-Сати, планировавший атаку в Барселоне, также были найдены баллоны с бутаном и другие вещества для изготовления взрывчатки.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами терактов стали 15 человек.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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