Теракты в Каталонии: пощечина всему миру

Крупнейшие за последние 13 лет теракты произошли в Испании. Несмотря на то, что министерство внутренних дел пиренейского королевства многократно заявляло о своем богатом опыте в борьбе с терроризмом, имея в виду баскскую группировку ЭТА, предотвратить трагические события не вышло.

После Ниццы, Берлина, Иерусалима, Лондона и Стокгольма Барселона пополнила печальный список городов, где террористам удалось по схожему сценарию осуществить нападение с применением автотранспорта.

Почему Барселона?

Члены ячейки, устроившей нападения, неслучайно выбрали Барселону.

Август - сезон отпусков во всей Испании, поэтому даже крупные города, в том числе Мадрид, становятся фактически пустыми. Большинство предпочитают отправиться на пляж. Однако практически нигде, как в Барселоне, в стране не собирается такого числа как самих испанцев, так и иностранцев.

Устроив атаку в каталонской столице, террористы дали пощечину не только пиренейскому королевству, но и всему миру. По предварительным данным, жертвами и пострадавшими после терактов в Барселоне и Камбрильсе стали граждане 34 различных государств.

Произошедшие события отодвинули на второй план акции против туризма, которые не так давно устраивали члены левых молодежных организаций. Если до терактов они проходили с завидной регулярностью, то трагедия хотя бы на время успокоила противников наплыва иностранных гостей.

Нельзя упускать и тот факт, что Испания является активным членом НАТО и входит в международную коалицию против террористической группировки “Исламское государство” (ИГ, запрещена в России). Пиренейское королевство также входило в международные коалиционные силы, выступившие за вторжение США в Ирак в 2003 году.

Испания и раньше ощущала на себе давление террористов. Однако до этого речь в основном шла о баскской террористической группировке ЭТА, которая за время своего существования организовала десятки атак, приведших к сотням человеческих жертв. Спустя годы борьбы с ЭТА, Испании все-таки удалось добиться полного разоружения группировки.

Самый крупный в истории страны теракт произошел 11 марта 2004 года. Тогда за три дня до парламентских выборов произошли взрывы четырех пригородных электропоездов. Погибли более 190 человек, свыше 2 тыс. пострадали.

В 46-миллионной Испании проживают около 1,8 млн мусульман. При этом мусульманская община в Каталонии считается одной из самых крупных. Непрестанно растет число марокканцев и выходцев из других африканских государств, которые нелегально попадают на территорию страны через автономные города Сеута и Мелилья на северном побережье Марокко.

Влияние мусульман до сих пор ощущается в некоторых регионах страны. Не стоит забывать и о том, что часть территории Испании длительное время была занята маврами.

Произошедшие теракты привели к росту исламофобии в Испании. К тому же, согласно версии следствия, молодые марокканцы, устроившие теракты, могли попасть под влияние имама Абдельбаки ас-Сати, который работал над планом крупного теракта в Барселоне. После новостей о трагедии несколько мечетей в Испании подверглись атакам вандалов.

Недочеты в работе полиции

Как заявляли в каталонской полиции, ячейка, устроившая теракты, состояла из 12 человек. Никто из экстремистов ранее не фигурировал в сводках правоохранительных органов из-за возможных связей с террористами. При этом, согласно предварительным данным, они готовили масштабный теракт в Барселоне на протяжении очень длительного времени.

Многие испанцы задаются вопросом: почему у полиции не было сведений об этих людях. В королевстве с 2015 года введен четвертый уровень террористической угрозы из пяти возможных. Это означает высокую вероятность, что в стране может произойти теракт, и предполагает усиленное присутствие сотрудников правоохранительных органов в местах массового скопления людей и на туристических объектах. В Испании также регулярно проходят операции по задержанию экстремистов. Лишь с 2015 года были арестованы более 200 человек.

Возникают вопросы и в связи с тем, почему фургон смог въехать на одну из ключевых улиц Барселоны - Рамблу. Атаки, в ходе которых террористы направляли транспортные средства на пешеходов, уже происходили в Европе, что должно было послужить сигналом для испанских властей, особенно учитывая, что летом Рамбла переполнена туристами.

Кроме того, в ночь перед терактами в одном из жилых домов в Альканаре прогремел взрыв, при котором предположительно погиб имам ас-Сати. Правоохранительные органы изначально заявили, что речь шла о взрыве газа. Оказалось, что в данном доме находилось логово террористов, где они готовились к нападениям. Теперь же к полицейским возникают вопросы, почему они не смогли раньше понять, с чем имеют дело, и усилить меры безопасности.

На данный момент главным подозреваемым в причастности к терактам считается 22-летний Юнес Абуйаакуб – предположительно, именно он находился за рулем фургона, сбившего в Барселоне десятки людей. После атаки террорист вышел из транспортного средства и пешком покинул место трагедии. Непонятно, почему на самой туристической улице Барселоны не находились в тот момент полицейские, которые бы могли задержать Абуйаакуба.

Как и должно быть после подобных событий, испанские власти усилили меры безопасности в стране. И хотя министерство внутренних дел не стало повышать уровень террористической угрозы, в крупных городах на улицах стало заметно больше полицейских.

В частности, на следующий день после терактов весь центральный район Барселоны заполнили вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Даже на следующий день их число не сократилось.

В благополучных районах Мадрида, где не так часто можно встретить полицию, также усилены меры безопасности. В центре повсюду дежурят патрули. Во всех аэропортах, железнодорожных станциях и других местах массового скопления людей заметно присутствие полиции.

Франция и Испания также усилили пограничный контроль. Как отметил глава МВД пиренейского королевства Хуан Игнасио Соидо, сейчас главной целью является поимка устроителя терактов.

Популярность короля

Каталония является в настоящий момент самым “проблемным” автономным сообществом Испании из-за роста сепаратистских настроений в регионе.

Региональные власти утверждают, что проведут 1 октября текущего года референдум о независимости. Мадрид заявляет, что плебисцит, посягающий на единство и целостность Испании, не состоится.

Глава государства - король Филипп VI - является символом страны. Именно поэтому в Каталонии традиционно достаточно негативно относятся к монарху. Некоторые муниципалитеты даже объявляли короля нежелательной персоной. Неоднократно на футбольных матчах, где присутствовал Филипп VI, сторонники сепаратистов освистывали монарха.

Теракты в Каталонии, может и временно, но изменили ситуацию. На следующий день после атак монарх прибыл в Барселону, где вместе с председателем правительства Мариано Рахоем и председателем правительства Каталонии Карлосом Пучдемоном принял участие в церемониях, посвященных памяти жертв терактов. Тысячи людей, собравшихся на центральной площади Барселоны, рукоплесканием встретили прибытие Филиппа VI. Монарха тепло встречали и в ходе всех последующих актов, связанных с терактами.

Теракты в Каталонии

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить нападение по схожему с Барселоной сценарию. Жертвами терактов стали 15 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Екатерина Воробьева