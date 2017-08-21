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СМИ: террористы продали драгоценности, чтобы организовать теракт в Барселоне

Международная панорама
21 августа, 12:27 UTC+3 ТАСС

Нападавшие сумели получить €1 тыс. 200

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© EPA/SERGIO BARRENECHEA

ТАСС, 21 августа. Террористы, совершившие теракт в Барселоне, продавали золото и драгоценные камни и на эти деньги приобрели все необходимое для организации нападения.

Об этом в понедельник сообщает газета El Confidencial со ссылкой на правоохранительные органы.

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Как пишет издание, террористы выручили €1 тыс. 200, на эти деньги они приобрели 106 баллонов с газом. Баллоны хранились в жилом доме в Альканаре, где 16 августа, за день до теракта в Барселоне, произошел взрыв. Правоохранительные службы выясняют, каким образом драгоценности попали к террористам.

По информации газеты El Mundo, подготовка к теракту началась за шесть месяцев до его совершения.

17 августа в Барселоне мужчина, управлявший фургоном, врезался в прохожих. Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвами терактов стали 14 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). 

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