Pais: в Камбрильсе ликвидированные террористы планировали напасть на прохожих с ножами

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МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Пять членов террористической ячейки, которые были ликвидированы каталонской полицией в Камбрильсе в ночь с четверга на пятницу, собирались напасть на прохожих с ножами в этом населенном пункте. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.
По ее информации, изначально правоохранительные органы предполагали, что террористы хотели устроить в Камбрильсе атаку, аналогичную той, которая была совершена в Барселоне. Однако, по данным издания, в действительности члены ячейки планировали напасть с ножами на людей.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. В результате терактов погибли 14 человек.