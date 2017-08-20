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Мать возможного исполнителя теракта в Барселоне призвала его сдаться

Международная панорама
20 августа, 13:21 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, августа. /ТАСС

Женщина приняла участие в акции в Риполе, во время которой мусульмане призывали к миру

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МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Мать возможного исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба, которого в настоящий момент ищет полиция, призвала сына сдаться. Об этом сообщило в воскресенье агентство Europa Press.

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По его информации, женщина приняла участие в акции в центре населенного пункта Риполь, в ходе которой собравшиеся мусульмане призывали к миру. "Пусть он [Абуйаакуб] идет в полицию, пусть сдастся, лучше отправиться в тюрьму, чем умереть", - сказала женщина.

Сейчас полиция ведет поиск подозреваемых в причастности к терактам, совершенным в Испании в последнее время. По разным данным, речь идет об одном-трех предполагаемых террористах.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

В настоящий момент каталонская полиция рассматривает версию, согласно которой главарем ячейки, устроившей теракты в Каталонии, мог быть выходец из Марокко, имам Абдельбаки ас-Сати. По версии следствия, он работал над планом крупного теракта в Барселоне, однако в четверг утром в здании в муниципалитете Альканар прогремел взрыв, в результате которого 45-летний имам, по предварительным данным, погиб.

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