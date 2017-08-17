"Злу нет оправдания": реакция российских политиков на теракт в Барселоне

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. Власти Каталонии подтвердили информацию о 13 погибших и 50 пострадавших. Инцидент признан терактом.

"Скорбим вместе с вами"

Россия решительно осуждает теракт в Барселоне, заявили в четверг в МИД РФ.

"Решительно осуждаем теракт в Барселоне. Уверены, этому злу нет оправдания", - говорится на странице дипведомства в Twitter.

"Передаем слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами", - подчеркнули в министерстве.

Решительно осуждаем теракт в #Barcelona. Уверены, этому злу нет оправдания. Передаём слова сочувствия народу Испании. Скорбим вместе с вами — МИД России (@MID_RF) August 17, 2017

"Почерк везде практически один"

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал европейских лидеров объединить усилия в борьбе с международным терроризмом в связи с терактом в Барселоне.

"Снова теракт, снова крупнейший европейский туристический центр. На этот раз Барселона. Почерк везде практически один - наезд на мирных и безоружных граждан. К таким новостям невозможно привыкнуть, всегда испытываешь боль и потрясение", - заявил он в четверг журналистам.

При этом, по словам Слуцкого, возникает "всегда один и тот же вопрос: сколько нужно еще невинных жертв, чтобы западные политики поняли, что международный терроризм не остановится, заигрывание с ним в угоду своим геополитическим интересам крайне опасно". "С террористами нужно бороться только сообща, всем миром", - подчеркнул глава комитета.

"Предложение России о создании единой международной антитеррористической коалиции в силе и, как, к сожалению, показывает жизнь, все еще актуально. Уверен, что наша страна в случае соответствующего обращения со стороны испанских правоохранительных органов окажет всю необходимую помощь и поддержку для расследования этого чудовищного преступления", - заключил он.

В четверг в районе улицы Рамбла в центре Барселоны был совершен умышленный наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

По данным газеты El Periodico, водитель авто укрылся в расположенном неподалеку турецком ресторане, у него могут быть заложники. Агентство Reuters и испанская газета El Pais сообщают, что в ресторане забаррикадировались два вооруженных человека. Всем магазинам в центре города предписано немедленно закрыться, закрыты станции метро. В настоящий момент проводится эвакуация из крупнейшего универмага города "Корт Инглез", пишет газета Publico.

Не выяснять отношения, а бороться с террором

США и страны Европы должны сконцентрироваться не на выяснении отношений с другими странами и санкционной риторике, а на реальной борьбе с терроризмом. Об этом заявил первый замруководителя думской фракции "Единой России", член комитета нижней палаты по международным делам Адальби Шхагошев, комментируя произошедший в центре Барселоны теракт.

В четверг фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла. Есть погибшие и пострадавшие. Каталонская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

"США и страны Европы должны сконцентрироваться не на выяснении отношений с КНДР, Венесуэлой, Ираном и другими странами, а также не на санкционной риторике в отношении РФ, а на реальной борьбе с терроризмом. Мощность стран, которые реально могут влиять и действовать против международного терроризма, направлена далеко не на борьбу с этим злом. Отношения разбалансированы, это видят террористы и пользуются этим", - отметил Шхагошев.

"Спецслужбы не могут в таких условиях эффективно взаимодействовать", - считает он. "Постоянно выясняя отношения с другими странами, США и Европа разрушают связи спецслужб в борьбе с международным терроризмом", - указал он.

"Россия всегда заявляла о готовности сотрудничать в этом вопросе. Мир сейчас не на том сконцентрирован, для террористов это является сигналом к действию, география их террористической деятельности расширяется", - констатировал политик.

По словам депутата, "Россия в настоящее время - самая информированная страна по деятельности террористических организаций, потому что эпицентром терроризма является Сирия, а РФ в большей степени контролирует там ситуацию". "Если сотрудничать с нашей страной, я уверен, мы могли бы очень многим странам помочь, в том числе и Испании", - заключил единоросс.