Медведев назвал теракт в Барселоне чудовищным преступлением

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Барселоне. В записи на своей странице в Facebook глава правительства подчеркнул, что побороть терроризм можно только общими усилиями.

"Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в теракте в Барселоне и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал премьер. "Теракт в Барселоне, в самом людном месте города - чудовищное преступление", - заявил он.

"Уверен, что мы сможем победить международный терроризм только общими усилиями всего мирового сообщества", - подчеркнул Медведев.

В результате наезда фургона на людей в центре Барселоны погибли не менее 13 человек, госпитализированы 80. Полиция застрелила одного подозреваемого, еще два человека задержаны.