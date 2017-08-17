Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назвал теракт в Барселоне чудовищным преступлением

Политика
17 августа, 22:49 дата обновления: 17 августа, 23:01 UTC+3

По словам российского премьера, бороться с терроризмом можно только общими усилиями

Поделиться
Материал из 1 страницы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

© Екатерина Штукина/ТАСС

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в Барселоне. В записи на своей странице в Facebook глава правительства подчеркнул, что побороть терроризм можно только общими усилиями.

"Мои глубокие соболезнования родным и близким погибших в теракте в Барселоне и скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал премьер. "Теракт в Барселоне, в самом людном месте города - чудовищное преступление", - заявил он.

"Уверен, что мы сможем победить международный терроризм только общими усилиями всего мирового сообщества", - подчеркнул Медведев.

В результате наезда фургона на людей в центре Барселоны погибли не менее 13 человек, госпитализированы 80. Полиция застрелила одного подозреваемого, еще два человека задержаны.

Смотрите также

Теракт в Барселоне. Хроника событий

Теракты с использованием автотранспорта с 2016 года. Хронология

Пикап въехал в толпу в Барселоне

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в Барселоне
Страны
Россия Испания
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Барселоне. Хроника событий
2
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом Коксаки
3
Дрисс Укабир явился в полицию после сообщений СМИ о его причастности к теракту
4
Порошенко требует ускорить работу по подготовке изменений в конституцию по статусу Крыма
5
СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области
6
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
7
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама