В Саграда Фамилия проходит месса в память жертв терактов в Каталонии

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Месса в память жертв терактов в Каталонии проходит в воскресенье в Барселоне в Храме Святого Семейства. Кадры со службы транслирует телеканал 24 Oras.

Месса началась в 10:00 по местному времени (11:00 мск). В Саграда Фамилия присутствуют король Испании Филипп VI, председатель испанского правительства Мариано Рахой, глава Каталонии Карлес Пучдемон и другие представители региональных и центральных властей. На службу также прибыл президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза. Месса проходит при повышенных мерах безопасности, вокруг храма дежурят десятки сотрудников правоохранительных органов.

Службу проводят архиепископ Барселоны, кардинал Хуан Хосе Омелья и викарный епископ Себастья Талтавуль. Кардинал зачитал послание папы римского Франциска, в котором он выражает свою солидарность с пострадавшими и семьями погибших. В свою очередь епископ отметил, что вся боль, с которой Каталония столкнулась в последние дни, даст дорогу "новой манере сосуществования, уважающей права человека и достоинство каждого путем преодоления всех различий".

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.