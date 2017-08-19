СМИ: террористы изначально планировали атаку на Саграда Фамилия в Барселоне

ТАСС, 19 августа. Террористы, совершившие теракт на туристической улице Рамбла в Барселоне, изначально планировали атаки в трех других многолюдных местах города. Одной из целей должен был стать главный собор города - Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), сообщает в субботу газета El Español.

По информации издания, террористы собирались подорвать фургоны со взрывчаткой у стен собора и на улице Рамбла. Какой была третья выбранная точка, не известно, предположительно, ею должен был стать городской порт. Как отмечает издание, планам террористов мог помешать взрыв в жилом доме, прогремевший в ночь со среды на четверг в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), предполагаемом укрытии террористов. После него боевики были вынуждены изменить тактику и вместо подрывов совершили в четверг наезд на улице Рамбла.

Как ранее сообщила газета El Pais, испанская полиция обнаружила при исследовании развалин дома в Альканаре следы взрывчатого вещества, которое использовалось группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в своих терактах. По ее данным, на месте был обнаружен трипероксид ацетона, содержавшийся во взрывных устройствах, которые применялись террористами для совершения атак в Брюсселе, Париже и Лондоне. Обнаружение вещества может свидетельствовать о подготовке боевиками более крупных терактов, отмечало издание.