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СМИ: террористы изначально планировали атаку на Саграда Фамилия в Барселоне

Международная панорама
19 августа, 21:57 UTC+3 ТАСС

По данным газеты El Español, злоумышленники собирались подорвать фургоны со взрывчаткой у стен собора и на улице Рамбла

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ТАСС, 19 августа. Террористы, совершившие теракт на туристической улице Рамбла в Барселоне, изначально планировали атаки в трех других многолюдных местах города. Одной из целей должен был стать главный собор города - Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства), сообщает в субботу газета El Español.

По информации издания, террористы собирались подорвать фургоны со взрывчаткой у стен собора и на улице Рамбла. Какой была третья выбранная точка, не известно, предположительно, ею должен был стать городской порт. Как отмечает издание, планам террористов мог помешать взрыв в жилом доме, прогремевший в ночь со среды на четверг в населенном пункте Альканар (Испания, Каталония), предполагаемом укрытии террористов. После него боевики были вынуждены изменить тактику и вместо подрывов совершили в четверг наезд на улице Рамбла.

Как ранее сообщила газета El Pais, испанская полиция обнаружила при исследовании развалин дома в Альканаре следы взрывчатого вещества, которое использовалось группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в своих терактах. По ее данным, на месте был обнаружен трипероксид ацетона, содержавшийся во взрывных устройствах, которые применялись террористами для совершения атак в Брюсселе, Париже и Лондоне. Обнаружение вещества может свидетельствовать о подготовке боевиками более крупных терактов, отмечало издание.

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