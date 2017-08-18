СМИ: граждане 23 стран пострадали в результате теракта в Барселоне

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ТАСС, 18 августа. Граждане 23 стран пострадали в результате теракта, совершенного в четверг в столице Каталонии Барселоне. Об этом сообщает в пятницу газета La Vanguardia.
Так, среди пострадавших числятся граждане Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Перу, Румынии, Ирландии, Кубы, Греции, Македонии, Великобритании, Австрии, Пакистана, Канады, Эквадора, США, Филиппин, Кувейта, Турции и Китая.
Ранее местные власти сообщали, что в результате теракта в Барселоне пострадали представители 18 государств.