Десятки мусульман устроили в Барселоне акцию против терроризма

Бикфалви: "Урал" способен выйти в Лигу ЕвропыСпорт 19 августа, 18:58
В Госдуме не видят предпосылок для переноса столицы из Москвы за УралПолитика 19 августа, 18:55
Футболист ЦСКА Вернблум назвал Головина самым талантливым игроком РоссииСпорт 19 августа, 18:48
Вернблум: иностранным болельщикам не стоит бояться поездки в Россию на ЧМ-2018Спорт 19 августа, 18:40
"Локомотив" в четвертый раз стал чемпионом России по пляжному футболуСпорт 19 августа, 18:34
Мэры городов Золотого кольца приготовили ярушки на фестивале "Пир на Волге" в ЯрославлеВ стране 19 августа, 18:26
Дзагоев: сборная России на ЧМ-2018 должна вернуть любовь фанатов, которая была в 2008 годуСпорт 19 августа, 18:19
Умер первый главком ВВС РоссииАрмия и ОПК 19 августа, 18:16
Футболист ЦСКА Дзагоев сообщил, что недоволен своей текущей формойСпорт 19 августа, 18:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Десятки мусульман устроили в субботу акцию в испанской Барселоне против терроризма и последних атак в каталонской столице. Об этом сообщила газета La Vanguardia.
По ее информации, демонстрация состоялась на улице Рамбла, где 17 августа произошел теракт. Собравшиеся принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Я мусульманин, я не террорист", "Мы все - Барселона" и т.д. Они выступили против атак в Каталонии и за мирное сосуществование.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.