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Десятки мусульман устроили в Барселоне акцию против терроризма

Общество
19 августа, 17:53 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 19, августа. /ТАСС

Собравшиеся принесли с собой плакаты с надписями "Я мусульманин, я не террорист", "Мы все - Барселона" и другими

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МАДРИД, 19 августа. /ТАСС/. Десятки мусульман устроили в субботу акцию в испанской Барселоне против терроризма и последних атак в каталонской столице. Об этом сообщила газета La Vanguardia.

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По ее информации, демонстрация состоялась на улице Рамбла, где 17 августа произошел теракт. Собравшиеся принесли с собой плакаты, на которых было написано: "Я мусульманин, я не террорист", "Мы все - Барселона" и т.д. Они выступили против атак в Каталонии и за мирное сосуществование.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. В результате погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии четверых террористов и ранила еще одного, впоследствии он скончался. Террористы пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

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