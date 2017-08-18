Трагедия, сплотившая и взбудоражившая Испанию: Барселона ответила на теракты

БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Трагические события в Каталонии объединили всю Испанию. Несмотря на чрезвычайно напряженные отношения между автономными властями и центральным правительством из- за сепаратистских настроений в Каталонии, в пятницу все разногласия отошли на второй план.

Король Испании Филипп VI, председатель правительства Мариано Рахой, глава области Карлес Пучдемон вместе с тысячами туристов и местных жителей на центральной площади Барселоны Пласа-де-Каталунья почтили память жертв терактов минутой молчания. Затем на улице Рамбла состоялось многотысячное шествие, участники которого скандировали: "Я не боюсь!" У места, где в четверг фургон врезался в людей, все желающие ставят свечки, туда же приносят цветы, игрушки и записки с пожеланиями. У многих на глазах слезы.

"Я не боюсь!"

Среди участников шествия в Барселоне можно было встретить людей любых национальностей. Несмотря на полуденную жару в каталонской столице некоторые принимали участие в акции вместе с детьми, которые с интересом наблюдали за происходящим.

Внимание корреспондента ТАСС в ходе шествия привлекла пожилая пара, которая очень бодро скандировала: "Я не боюсь!" Оказалось, что супруги - коренные барселонцы. "Никогда не знаешь, где и что тебя ждет, но террористы не смогут добиться того, чтобы мне было страшно в моем родном городе", - сказала женщина, едва сдерживая слезы. Ее муж в свою очередь добавил, что "единственное, чего добиваются организаторы подобных атак, - напугать людей, однако в конечном счете они получают обратный эффект".

Другим участником шествия оказался житель испанской Галисии, который вместе с 12-летним сыном пришел почтить память жертв терактов. Как полагает подданный пиренейского королевства, "важно, чтобы дети видели, что гражданское общество солидарно и неравнодушно". "Мой сын спрашивает меня о том, почему все собрались, что произошло и почему, он не понимает, зачем кому-то делать такие вещи", - добавил испанец. "Именно поэтому нужно, чтобы дети видели, как вся нация и весь мир могут сплотиться против общего врага", - заключил галисиец.

Хаос повсюду

На улице Рамбла рядом с местом, где произошел теракт, находится небольшая кафетерия. Там работает одна из очевидцев трагических событий. "Я даже не успела понять, что произошло, все вокруг стали кричать, бежать куда-то", - поделилась впечатлениями официантка. По ее словам, некоторые напуганные люди забегали в соседние рестораны и магазины в надежде найти убежище.

Сотрудница другого кафе поведала, что "никогда в жизни не видела такого хаоса, люди бежали, кто куда". По ее словам, сначала никто не осознал, что происходит. "Мы увидели несущийся по Рамбле фургон, но не поняли, что к чему, - рассказала работница заведения. - Постепенно все стали подходить к окнам и смотреть, что там случилось, хотя тоже не сразу осознали, в чем дело".

Между тем юная жительница Барселоны в беседе сообщила, что в момент атаки не находилась на самой Рамбле, а шла по параллельной улице. "Я специально не пошла по Рамбле, она очень туристическая, там все тебя постоянно толкают, - рассказала девушка. - А потом я увидела как бегут люди, некоторые останавливались и спрашивали что-то впопыхах". "Я помогла одной группе туристов, которые приехали в Барселону из соседней деревушки и не знали, как им теперь добраться обратно, ведь все было перекрыто", - уточнила она.

Барселона оживает

В четверг поздно вечером Барселону было сложно узнать. Обычно людный город вдруг опустел. В центре каталонской столицы, где летом не протолкнуться, практически никого не было, а большинство ресторанов и баров были закрыты. Лица тех, кто все-таки решился выйти на улицу, выражали опасение и тревогу.

Переждав неспокойную ночь, жители Барселоны и отдыхающие стали выходить на улицы. Хотя до сих пор в центральных районах города меньше людей, чем обычно. О страшных событиях напоминают в основном лишь многочисленные вооруженные стражи порядка, которые в усиленном режиме дежурят в городе.

В центре Барселоны сотрудники правоохранительных органов периодически могут остановить прохожего, чтобы проверить документы. Главная артерия Барселоны - Рамбла - до сих пор остается закрыта для транспортных средств. Правоохранителям лишь остается пожимать плечами в ответ на вопрос, когда улица начнет функционировать в обычном режиме.

Из-за перекрытия Рамблы в центре города образуются заторы. Туристам порой приходится высаживаться из такси и пешком с чемоданами идти до своих отелей.

Помимо полицейских о терактах постоянно напоминают телевидение и радио. В местных кафе и барах часто работает телевизор, на котором включен 24-часовой новостной канал. Там безостановочно крутят кадры и последние данные о терактах в Каталонии. В этой связи нередко можно увидеть людей, обсуждающих трагические события.

Теракты в Каталонии

17 августа в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим в Камбрильсе на юге автономии террористы пытались осуществить похожий теракт. По последним данным, жертвами терактов в Каталонии стали 14 человек, еще 136 пострадали. К настоящему моменту сообщается о четырех задержанных по подозрению в причастности к терактам.