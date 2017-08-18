Несколько тысяч человек участвуют в шествии по барселонской Рамбле в память жертв теракта

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БАРСЕЛОНА /Испания/, 18 августа. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Несколько тысяч человек участвуют в пятницу в шествии в Барселоне в память жертв теракта в Каталонии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Акция началась в полдень с минуты молчания на центральной площади Пласа-де-Каталунья. Затем собравшиеся пошли вдоль улицы Рамбла, где 17 августа произошел теракт. В шествии участвуют представители каталонских властей. Собравшиеся скандируют: "Я не боюсь!".
Обеспечивают порядок в ходе акции десятки сотрудников правоохранительных органов. Рамбла перекрыта для движения транспортных средств.