Глава Каталонии отрицает, что ЦРУ предупреждало полицию о возможном теракте в Барселоне

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Глава Каталонии Карлес Пучдемон отрицает, что ЦРУ предупреждало полицию автономии о возможном теракте в Барселоне. Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.

По ее информации, Пучдемон заявил, что у правоохранительных органов Каталонии "не существует никаких контактов" с международной разведкой. Ранее ряд СМИ заверял, что ЦРУ два месяца назад предупредило полицию области о возможности теракта в Барселоне.

В свою очередь, по данным газеты El Mundo, члены ячейки, которая ответственна за атаки в Каталонии, в течение шести месяцев готовили теракт. Они собирались в доме в Альканаре.

17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвами терактов стали 14 человек.

По версии автономных властей, за рулем фургона, который наехал на людей в Барселоне, находился Юнес Абуйаакуб. Полиция ведет его поиск.