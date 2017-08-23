В ООН указали на отсутствие четкого осуждения властями США проявлений расизма

ТАСС, 23 августа. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) указал на отсутствие со стороны властей США четкого осуждения распространения расистских идей и преступлений на расовой почве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте ООН.

Группа независимых экспертов, входящих в комитет, указала на "отсутствие четкого протеста со стороны высших политических кругов" США касательно проявлений расизма и связанных с этим преступлений. Они потребовали от американского руководства "принять конкретные меры в отношении исходных причин распространения расистских манифестаций", подобных той, что имела место в Шарлотсвилле 12 августа. Они также указали на необходимость обеспечения прав на свободу волеизъявления и мирных демонстраций при условии, что это "не будет преследовать цель лишения или ущемления прав и свобод других людей".

"Мы призываем правительство США тщательно расследовать феномен расовой дискриминации, проявляющейся преимущественно в отношении людей с африканскими корнями, этнических или этнорелигиозных меньшинств и мигрантов", - заявила председатель CERD Анастасия Крикли.

Ранее представители комитета уже призывали власти США "бороться с актами расизма, ксенофобии и насилия на этой почве" после того, как 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.