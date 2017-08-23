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В ООН указали на отсутствие четкого осуждения властями США проявлений расизма

Международная панорама
23 августа, 16:30 UTC+3 ТАСС

Во всемирной организации потребовали от американского руководства "принять конкретные меры в отношении исходных причин распространения расистских манифестаций"

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ТАСС, 23 августа. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации (CERD) указал на отсутствие со стороны властей США четкого осуждения распространения расистских идей и преступлений на расовой почве. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте ООН.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Группа независимых экспертов, входящих в комитет, указала на "отсутствие четкого протеста со стороны высших политических кругов" США касательно проявлений расизма и связанных с этим преступлений. Они потребовали от американского руководства "принять конкретные меры в отношении исходных причин распространения расистских манифестаций", подобных той, что имела место в Шарлотсвилле 12 августа. Они также указали на необходимость обеспечения прав на свободу волеизъявления и мирных демонстраций при условии, что это "не будет преследовать цель лишения или ущемления прав и свобод других людей".

"Мы призываем правительство США тщательно расследовать феномен расовой дискриминации, проявляющейся преимущественно в отношении людей с африканскими корнями, этнических или этнорелигиозных меньшинств и мигрантов", - заявила председатель CERD Анастасия Крикли.

Ранее представители комитета уже призывали власти США "бороться с актами расизма, ксенофобии и насилия на этой почве" после того, как 12 августа в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан в Гражданской войне генералу Роберту Ли. Гражданская война закончилась победой северян и отменой рабства, однако символика южан используется в США до сих пор, хотя многие ее считают символом расизма. Шествие в Шарлотсвилле, среди участников которого были члены организации ку-клукс-клан и неонацисты, переросло в стычки с их оппонентами. В результате десятки человек пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.

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