CNN: экс-глава разведки США сомневается в пригодности Трампа для поста президента

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сомневается, что Дональд Трамп пригоден для поста президента и выразил озабоченность тем, что глава государства владеет ядерным чемоданчиком.

"Я действительно ставлю под вопрос его способность быть... его пригодность быть на этом посту, и я начинаю задаваться вопросами о том, каковы же его мотивы", - заявил Клэппер в среду в интервью телекомпании CNN.

Затронув тему обострения ситуации на Корейском полуострове, экс-директор национальной разведки отметил, что если Трамп "в приступе раздражения решит что-то предпринять в отношении [лидера КНДР] Ким Чен Ына, то мало что может остановить его". "Вся система построена таким образом, чтобы обеспечить в случае необходимости быстрый ответ, - заявил он. - То есть существует очень мало возможностей контроля над применением ядерного оружия, и это вызывает очень большие опасения".

Комментируя выступление Трампа во вторник в Финиксе (штат Аризона), где президент подверг резкой критике либеральные СМИ и своих политических соперников-демократов, Клэппер назвал его речь "пугающей и тревожной". "Сколько еще стране, образно выражаясь, терпеть этот кошмар?" - задался он вопросом.