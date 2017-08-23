Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: экс-глава разведки США сомневается в пригодности Трампа для поста президента

Международная панорама
23 августа, 16:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, августа. /ТАСС

Джеймс Клэппер также отметил, что его беспокоит вопрос контроля над применением ядерного оружия

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Бывший директор национальной разведки США Джеймс Клэппер сомневается, что Дональд Трамп пригоден для поста президента и выразил озабоченность тем, что глава государства владеет ядерным чемоданчиком.

"Я действительно ставлю под вопрос его способность быть... его пригодность быть на этом посту, и я начинаю задаваться вопросами о том, каковы же его мотивы", - заявил Клэппер в среду в интервью телекомпании CNN.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Ухудшение отношений между КНДР и США в заявлениях официальных лиц. Досье

Затронув тему обострения ситуации на Корейском полуострове, экс-директор национальной разведки отметил, что если Трамп "в приступе раздражения решит что-то предпринять в отношении [лидера КНДР] Ким Чен Ына, то мало что может остановить его". "Вся система построена таким образом, чтобы обеспечить в случае необходимости быстрый ответ, - заявил он. - То есть существует очень мало возможностей контроля над применением ядерного оружия, и это вызывает очень большие опасения".

Комментируя выступление Трампа во вторник в Финиксе (штат Аризона), где президент подверг резкой критике либеральные СМИ и своих политических соперников-демократов, Клэппер назвал его речь "пугающей и тревожной". "Сколько еще стране, образно выражаясь, терпеть этот кошмар?" - задался он вопросом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Парашюты вместо протезов
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
2
За Кирилла Серебренникова поручились 34 человека
3
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
4
Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
5
Опрос: почти каждый третий россиянин получает зарплату "в конверте"
6
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
7
Путин: Россия ценит доверительный конструктивный диалог с Ватиканом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама