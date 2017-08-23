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Дутерте призвал сократить число убийств в ходе антинаркотических рейдов

Международная панорама
23 августа, 17:20 UTC+3 ТАСС

Родриго Дутерте подчеркнул, что "если человек стоит на коленях и просит сохранить ему жизнь", полицейские должны это сделать

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ТАСС, 23 августа. Президент Филиппин Родриго Дутерте в среду призвал полицейских, ответственных за антинаркотические рейды, ликвидировать подозреваемых только в случае необходимости. При этом он подчеркнул, что борьба с распространением наркотических веществ продолжится, сообщает агентство Reuters.

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"Если человек стоит на коленях и просит сохранить ему жизнь, то вы должны это сделать - иначе это убийство" - заявил Дутерте. "Ваши обязанности включают в себя арест, и полицейские должны защищаться, только если оказывается агрессивное сопротивление", - добавил он. Кроме того, президент заявил, что не может оправдать произошедшее на прошлой неделе убийство 17-летнего школьника, вызвавшее широкий общественный резонанс. Полицейские, по его мнению, в этом случае нарушили инструкции и должны предстать перед судом.

Эти слова, отмечает агентство, отличаются от обычной риторики Дутерте: ранее президент подчеркивал, что превысившие полномочия в ходе антинаркотических рейдов полицейские должны быть помилованы, однако после инцидента со школьником он заявил, что защиты для нарушивших правила полицейских не будет.

Дутерте объявил о начале вооруженной борьбы с распространением наркотиков после своего вступления в должность 30 июня 2016 года. В ходе борьбы погибли несколько тысяч человек и около миллиона задержаны. Хотя организации по защите прав человека и политические оппоненты Дутерте оспаривают подобные методы, местное население полагает, что улицы благодаря этому становятся безопаснее.

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