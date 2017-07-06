Дутерте пригрозил "съесть печень" экстремистов, казнивших вьетнамских заложников

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МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз пригрозил "съесть" экстремистов группировки "Абу Сайяф" после обнаружения тел двух казненных вьетнамских моряков, которые ранее были захвачены в заложники боевиками этой организации.
"Я съем вашу печень... Дайте мне соль и уксус, и я съем [ее] перед вами", - цитирует Agence France-Presse заявление филиппинского лидера, сделанное им во время выступления перед местными чиновниками. "Я ем все, для меня это не составляет труда", - добавил Дутерте.
Филиппинские военные обнаружили во вторник на юге страны обезглавленные тела двух вьетнамских моряков, которые в ноябре прошлого года были захвачены в заложники боевиками "Абу Сайяф". Тогда экстремисты совершили нападение на вьетнамское торговое судно и захватили в заложники капитана, трех его помощников и двух матросов. Одному из заложников удалось спастись в июне этого года.
Это не первая угроза подобного рода в адрес экстремистов со стороны главы Филиппин. "Они за это заплатят. Когда придет время, я съем их на глазах у всех... Если вы ["Абу Сайяф"] меня разозлите, честное слово, я съем вас заживо", - сказал Дутерте в ходе саммита АСЕАН в Лаосе 5 сентября 2016 года.
"Абу Сайяф", присягнувшая на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), малочисленная, но наиболее агрессивно настроенная по отношению к манильской администрации повстанческая группировка исламского толка. Она была образована в начале 1990-х годов, изначально преследовала сепаратистские цели, заявляя о намерении бороться за создание исламского государства на юге страны. Однако впоследствии эти лозунги отошли на второй план, и "Абу Сайяф" фактически превратилась в банду, промышляющую похищением заложников ради получения выкупа. На счету этого бандформирования, которое в мире причисляют к международным террористическим организациям, похищения и убийства заложников, десятки крупнейших терактов, совершенных на Филиппинах за последние годы.