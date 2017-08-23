Макрон считает необходимым усиление борьбы с терроризмом после теракта в Барселоне

Мутко: выбор состава сборной России по футболу на ближайший сбор разуменСпорт 23 августа, 18:52
Фигуристки Липницкая и Сотникова пропустят контрольные прокаты в СочиСпорт 23 августа, 18:38
Мутко: Дзюба не из тех, кто сидит и ждет своего шанса, ему надо реализовыватьсяСпорт 23 августа, 18:27
Кисляк: антироссийские санкции подрывают шансы на нормальные отношения России и СШАПолитика 23 августа, 18:24
Мутко: Кокорин взрослеет и начинает понимать, что в жизни есть не только деньгиСпорт 23 августа, 18:20
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДДСоциальная ответственность 23 августа, 18:20
"Газпром" вложит 1,5 млн руб. в разработку плана развития арктического поселка ТериберкиОбщество 23 августа, 18:19
Мутко: Манчини стоит больше заниматься молодыми россиянами, пока "Зенит" только покупаетСпорт 23 августа, 18:15
Генпрокурор Украины требует от премьера уволить министра финансовМеждународная панорама 23 августа, 18:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 23 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с Испанией и со всеми странами, чьи граждане пострадали в результате теракта в Барселоне 17 августа, и заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.
"Последние события побуждают нас укрепить сотрудничество в области борьбы с терроризмом", - сказал Макрон после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном в Зальцбурге. "Мы солидарны с Испанией и со всеми странами, чьи граждане пострадали в результате теракта в Барселоне", - заявил президент.
Макрон отметил, что "борьба с терроризмом стала одной из тем франко-австрийских переговоров". Он ожидает, что к беседам присоединятся лидеры Чехии и Словакии.
Французский лидер сообщил, что во время переговоров с его австрийским коллегой они обсудили развитие партнерства двух стран в области экономики, социальной политики и гуманитарных отношений. "У нас общая повестка дня по многим вопросам", - отметил Макрон.