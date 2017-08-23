Макрон считает необходимым усиление борьбы с терроризмом после теракта в Барселоне

ТАСС, 23 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность с Испанией и со всеми странами, чьи граждане пострадали в результате теракта в Барселоне 17 августа, и заявил о необходимости укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом.

"Последние события побуждают нас укрепить сотрудничество в области борьбы с терроризмом", - сказал Макрон после встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Керном в Зальцбурге. "Мы солидарны с Испанией и со всеми странами, чьи граждане пострадали в результате теракта в Барселоне", - заявил президент.

Макрон отметил, что "борьба с терроризмом стала одной из тем франко-австрийских переговоров". Он ожидает, что к беседам присоединятся лидеры Чехии и Словакии.

Французский лидер сообщил, что во время переговоров с его австрийским коллегой они обсудили развитие партнерства двух стран в области экономики, социальной политики и гуманитарных отношений. "У нас общая повестка дня по многим вопросам", - отметил Макрон.