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Бразилия готова предоставить убежище экс-генпрокурору Венесуэлы

Международная панорама
24 августа, 1:59 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 24, августа. /ТАСС

По словам главы МИД Бразилии Алоизиу Нунес, в деле Ортеги Диас "речь идет о политическом преследовании"

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Бразилия готова предоставить политическое убежище экс-генпрокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас, если она обратится с соответствующей просьбой. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Globo министр иностранных дел Алоизиу Нунес.

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"Она знает, что в тот момент, когда ей будет это интересно, ей немедленно будет предоставлено убежище. Ее дело известно широкой публике, и очевидно, что речь идет о политическом преследовании. Она сама не касалась этой темы, но я сказал, что, если она захочет, мы примем ее с распростертыми объятьями", - сказал глава МИД Бразилии.

5 августа Ортега Диас была отправлена в отставку с поста генерального прокурора Венесуэлы. На эту должность с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб. Ортега Диас отказалась признавать решение о своей отставке. Ранее она открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности с созывом КА без предварительного референдума.

В конце июня Верховный суд запретил Ортеге Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Экс-генпрокурора подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы, Ортега Диас отправилась в Колумбию, власти которой пообещали предоставить ей убежище. Во вторник вечером она прибыла в Бразилию по приглашению властей этой страны, чтобы принять участие во встрече представителей генпрокуратур государств МЕРКОСУР.

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Персоны
Нунес, Алоизиу Мадуро, Николас
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