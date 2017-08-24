Бразилия готова предоставить убежище экс-генпрокурору Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Бразилия готова предоставить политическое убежище экс-генпрокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас, если она обратится с соответствующей просьбой. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу Globo министр иностранных дел Алоизиу Нунес.

"Она знает, что в тот момент, когда ей будет это интересно, ей немедленно будет предоставлено убежище. Ее дело известно широкой публике, и очевидно, что речь идет о политическом преследовании. Она сама не касалась этой темы, но я сказал, что, если она захочет, мы примем ее с распростертыми объятьями", - сказал глава МИД Бразилии.

5 августа Ортега Диас была отправлена в отставку с поста генерального прокурора Венесуэлы. На эту должность с одобрения Конституционной ассамблеи (КА) был назначен уполномоченный по правам человека Тарек Вильям Сааб. Ортега Диас отказалась признавать решение о своей отставке. Ранее она открыто выражала несогласие с действиями правительства президента Николаса Мадуро, в частности с созывом КА без предварительного референдума.

В конце июня Верховный суд запретил Ортеге Диас покидать Венесуэлу, заморозил ее счета и обязал явиться для дачи показаний. Экс-генпрокурора подозревают в "совершении грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей". Несмотря на запрет покидать территорию Венесуэлы, Ортега Диас отправилась в Колумбию, власти которой пообещали предоставить ей убежище. Во вторник вечером она прибыла в Бразилию по приглашению властей этой страны, чтобы принять участие во встрече представителей генпрокуратур государств МЕРКОСУР.