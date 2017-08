Fox: собиравшая компромат на Трампа фирма вела кампанию против акта Магнитского

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Вашингтонская фирма Fusion GPS, занимавшаяся составлением компрометирующего досье на Дональда Трампа, якобы получала одновременно деньги из России для проведения лоббистской кампании против так называемого акта Магнитского. Как сообщил в среду телеканал Fox News, с таким утверждением выступил британский финансист Уильям Браудер в письме, адресованном председателю сенатского юридического комитета Чаку Грассли (республиканец от штата Айова). Этот комитет наряду с другими занимается расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

По данным Fox News, Браудер ответил утвердительно на вопрос о том, получала ли компания Fusion GPS средства из России в тот период, когда работала над составлением досье на Трампа. "Учитывая время, когда Fusion GPS работала над кампанией против акта Магнитского, это был тот же период, когда она работала над досье на Трампа в интересах неизвестного клиента", - приводит телекомпания выдержку из показаний Браудера.

Британский финансист в 2012 году активно выступал за принятие Конгрессом США акта Магнитского, который предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц.

Подготовка досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.