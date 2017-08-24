СМИ: полиция Нидерландов задержала человека по подозрению в подготовке теракта

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Полиция Нидерландов задержала минувшей ночью молодого человека по подозрению в подготовке теракта на рок-концерте в Роттердаме. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По ее данным, 22-летний мужчина был арестован дома в небольшом городе в провинции Северный Брабант на юге Нидерландов.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов продолжают допрос испанского подданного, водителя минивэна с газовыми баллонами, который был остановлен в среду вечером в Роттердаме недалеко от места проведения концерта. Однако, по данным голландской полиции, он, скорее всего, не причастен к подготовке теракта, а являлся слесарем-сантехником. Испанец предоставил логичное объяснение нахождению газовых баллонов, а по результатам обыска в его автомобиле не было обнаружено ничего подозрительного.

В среду в Роттердаме по решению мэра города Ахмеда Абуталеба был отменен концерт американской рок-группы Allah-Las. Как уточнил градоначальник, решение было принято после получения информации от испанской полиции о возможной подготовке теракта. При этом в голландских правоохранительных органах добавили, что не связывают эту угрозу с атакой в Каталонии 17 августа, когда на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Тогда жертвами атаки стали 13 человек и более 130 получили травмы.

Находящаяся в европейском турне группа Allah-Las из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) была образована десять лет назад. Тогда ее участники добавили в название коллектива слово "Аллах", чтобы имя "звучало священно". Однако многие мусульмане по всему миру негативно отнеслись к этой идее: музыканты получали неодобрительные отзывы и даже угрозы.