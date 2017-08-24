Захарченко: получив летальное оружие из США, Киев начнет новое наступление в Донбассе

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ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Киев начнет новую фазу силового конфликта в Донбассе, как только получит летальное оружие из США.
Об этом в четверг Донецкому агентству новостей заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.
"Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ [Вооруженные силы Украины] развяжут военные действия", - заявил он.
Ранее в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.