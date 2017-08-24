Захарченко: получив летальное оружие из США, Киев начнет новое наступление в Донбассе

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Киев начнет новую фазу силового конфликта в Донбассе, как только получит летальное оружие из США.

Об этом в четверг Донецкому агентству новостей заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ [Вооруженные силы Украины] развяжут военные действия", - заявил он.

Ранее в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения.