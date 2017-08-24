Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарченко: получив летальное оружие из США, Киев начнет новое наступление в Донбассе

Международная панорама
24 августа, 15:37 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 24, августа. /ТАСС

Это произойдет "автоматически", сказал глава ДНР

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Киев начнет новую фазу силового конфликта в Донбассе, как только получит летальное оружие из США.

Об этом в четверг Донецкому агентству новостей заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко.

"Как только Украина получит оружие, автоматически уже завтра ВСУ [Вооруженные силы Украины] развяжут военные действия", - заявил он.

Ранее в четверг министр обороны США Джеймс Мэттис пообещал расширить сотрудничество с Украиной в области обороны и рассмотреть вопрос о возможности поставок летального вооружения. 

Смотрите также

США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Захарченко, Александр Владимирович
Темы
Кризис на Украине
Страны
США Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Достопримечательности Крыма в формате 360°
"Тигр"-трансформер
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В центре Киева произошел взрыв
2
США утвердили поставку Украине военной техники на $175 млн
3
Источник: росгвардейцы не могли предотвратить гибель спортсмена в Хабаровске
4
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
5
Минобороны России впервые купило БМПТ "Терминатор"
6
В США продан лотерейный билет с рекордным выигрышем в $759 млн
7
Украина отметила День независимости парадом с участием НАТО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама