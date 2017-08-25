Из зоны боевых действий в Ираке выведены 14 граждан Казахстана

АСТАНА, 25 августа. /ТАСС/. Четырнадцать граждан Казахстана выведены из зоны боевых действий в Ираке. Об этом в пятницу сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Мы получили информацию о выводе из зоны боевых действий в Ираке 14 граждан Казахстана. Среди них - один мужчина, три женщины и десять детей. В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация", - написал Жайнаков на своей странице в Facebook.

По словам представителя МИД, этим делом занимаются дипломаты в посольстве Казахстана в Иордании.

В четверг, 24 августа, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что шесть россиян и столько же граждан Казахстана вывезены в среду из иракского Талль-Афара во время гуманитарной операции по спасению граждан России и стран СНГ. По его словам, в операции по освобождению принимали участие спецслужбы и правоохранительные органы Иракского Курдистана.