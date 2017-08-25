EL Pais: причастные к терактам в Каталонии попали под влияние исламистской группировки

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Члены ячейки, причастные к атакам в испанской Каталонии, попали под влияние исламистской группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в РФ). Об этом сообщила в пятницу газета El Pais.

Данная экстремистская организация является одной из самых радикальных международных исламистских террористических группировок. Одной из отличительных черт "Ат-Такфир валь-Хиджра" считается то, что заметить ее сторонников крайне сложно, поскольку они не проявляют своей радикализации, носят обычную одежду, а также пьют алкоголь и потребляют свинину.

"Это объясняет, почему ни имам, ни другие члены ячейки никогда не проявляли никаких внешних признаков радикализации, - сказал изданию источник в испанской полиции. - Эта манера поведения очень усложняет нашу работу".