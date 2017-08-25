Борис Джонсон считает завышенным выставленный Брюсселем счет за Brexit

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает выставленный Брюсселем так называемый счет за Brexit очень завышенным. Об этом в пятницу он заявил в эфире Би-би-си.

"Некоторые из сумм, которые я увидел, кажутся очень завышенными. Безусловно, мы выполним наши обязательства", - сказал он, подчеркнув при этом, что Лондон при расчете за Brexit выплатит Брюсселю "ни пенни больше, ни пенни меньше".

"Я не говорю, что принимаю трактовку [главного переговорщика ЕС по вопросам Brexit Мишеля] Барнье относительно наших обязательств. Но я определенно считаю, что нам необходимо выполнить наши законные обязательства", - подчеркнул Джонсон. "Я думаю, что €100 млрд или £100 млрд, которые Еврокомиссия предложила, чтобы мы выплатили, не является ценой, которую я признаю", - добавил он.

Глава МИД Великобритании ранее в июле заявил в парламенте, что европейские лидеры "получат от ворот поворот", если они ожидают, что Лондон будет платить "заоблачный" счет за выход из ЕС. Таким образом последние его слова подтвердили предположения, что Соединенное Королевство в итоге рассчитается с ЕС за Brexit.

По данным британских СМИ, Лондон готов заплатить Евросоюзу до €40 млрд при выходе из сообщества, если Брюссель согласится обсуждать такие вопросы финансового урегулирования, как заключение торгового соглашения в рамках сделки о будущем партнерстве. Однако в ЕС по разным данным рассчитывают получить от Великобритании от €60 до €100 млрд.

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.