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СМИ: в 2005 году полиция прослушивала телефон имама, причастного к атакам в Каталонии

Международная панорама
25 августа, 15:06 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 25, августа. /ТАСС

Правоохранительные органы подозревали марокканца в связях с двумя террористическими группировками, пишет газета ABC

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МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Информационно-разведывательное управление национальной полиции Испании запросило в 2005 году у суда разрешение на прослушивание телефона имама Абдельбаки ас-Сати, который планировал недавний теракт в Барселоне. Об этом сообщила в пятницу газета ABC.

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По ее данным, правоохранительные органы объяснили эту необходимость тем, что заподозрили марокканца в связях с двумя террористическими группировками, входящими в сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Судья одобрил прослушивание указом от 19 октября 2005 года. В постановлении говорилось, что ас-Сати "может выступать в качестве посредника в оказании материально-технической поддержки террористическим сетям".

Как ранее сообщали местные СМИ, в 2010 году ас-Сати был задержан в автономном городе Сеута за наркотрафик. При себе у марокканца было 136 кг гашиша. Уже в 2014 году он вышел на свободу.

По информации испанской полиции, ас-Сати являлся одним из двух погибших при взрыве в Альканаре в ночь на 17 августа, где террористы производили самодельную взрывчатку. Считается, что именно он занимался идеологической обработкой молодых марокканцев, совершивших нападения в Барселоне и Камбрильсе, которые после потери лидера и взрывчатки решились совершить нападение подручными средствами.

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