Атаку в Брюсселе квалифицировали как теракт

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ТАСС, 26 августа. Неизвестный, напавший с ножом в пятницу на военнослужащих в Брюсселе, скончался от полученных травм. Как сообщило агентство France-Presse (AFP), основной версией нападения является теракт.
"Мы полагаем, что он совершил террористическую атаку", - приводит агентство слова представителя прокуратуры, который подтвердил, что при атаке нападавший дважды выкрикнул "Аллах акбар!".
Как сообщал ранее телеканал RTBF, инцидент произошел на бульваре Эмиль Жакмен в центре бельгийской столицы 25 августа около 20:15 по местному времени (21:15 мск). Нападавший был сомалийцем в возрасте около 30 лет.