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Разведка ДНР заявила, что Киев использует "школьное перемирие" для перегруппировки сил

Международная панорама
26 августа, 15:01 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 26, августа. /ТАСС

Представитель оперативного командования провозглашенной ДНР Эдуард Басурин рассказал о перемещении восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении села Старогнатовки

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ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Украинское командование под прикрытием "школьного перемирия" проводит перегруппировку военной техники у линии соприкосновения в районе Мариуполя. Об этом в субботу, опираясь на данные разведки, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Еще одним подтверждением готовящегося украинским военным командованием полного срыва "школьного перемирия", служит стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Отмечено перемещение восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении села Старогнатовки", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По данным Басурина, на этом же направлении в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет подготовка диверсионно-разведывательных и снайперских групп, проводится разведка местности с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом представитель оборонного ведомства подчеркнул, что силы ДНР строго соблюдают режим тишины. "Требуем того же от командования ВСУ, так как подобные договоренности должны выполняться зеркально", - заявил он.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что за минувшие сутки украинская армия 29 раз нарушили перемирие, выпустив по населенным пунктам и районам республики 121 мину.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили "школьное перемирие", которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.

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Персоны
Басурин, Эдуард Александрович
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