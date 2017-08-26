Разведка ДНР заявила, что Киев использует "школьное перемирие" для перегруппировки сил

Российский боец ММА Нурмагомедов отказался от боя с бразильцем БарбозойСпорт 26 августа, 16:14
Хэмилтон повторил рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"Спорт 26 августа, 16:01
Слепцова заявила, что завершила карьеру по личной причинеСпорт 26 августа, 15:58
Агапитов: перед российскими штангистами на ЧМ-2017 не будет стоять медальных задачСпорт 26 августа, 15:48
Строительство Крымского моста с начала работ профинансировано на 60% от суммы контрактаЭкономика и бизнес 26 августа, 15:46
Агент: Луан не перешел в "Спартак", потому что хочет играть в ЕвропеСпорт 26 августа, 15:32
Донской: Россия наведет в Арктике первозданную чистотуОбщество 26 августа, 15:31
Олимпийский чемпион по пятиборью Лесун снялся с ЧМ из-за проблем со здоровьемСпорт 26 августа, 15:15
Сватковский: птицы не будут угрожать целостности крыши стадиона "Нижний Новгород"Спорт 26 августа, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Украинское командование под прикрытием "школьного перемирия" проводит перегруппировку военной техники у линии соприкосновения в районе Мариуполя. Об этом в субботу, опираясь на данные разведки, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
"Еще одним подтверждением готовящегося украинским военным командованием полного срыва "школьного перемирия", служит стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Отмечено перемещение восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении села Старогнатовки", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
По данным Басурина, на этом же направлении в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет подготовка диверсионно-разведывательных и снайперских групп, проводится разведка местности с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом представитель оборонного ведомства подчеркнул, что силы ДНР строго соблюдают режим тишины. "Требуем того же от командования ВСУ, так как подобные договоренности должны выполняться зеркально", - заявил он.
Ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что за минувшие сутки украинская армия 29 раз нарушили перемирие, выпустив по населенным пунктам и районам республики 121 мину.
Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили "школьное перемирие", которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.