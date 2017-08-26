Разведка ДНР заявила, что Киев использует "школьное перемирие" для перегруппировки сил

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Украинское командование под прикрытием "школьного перемирия" проводит перегруппировку военной техники у линии соприкосновения в районе Мариуполя. Об этом в субботу, опираясь на данные разведки, сообщил представитель оперативного командования провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

"Еще одним подтверждением готовящегося украинским военным командованием полного срыва "школьного перемирия", служит стягивание тяжелого вооружения к линии соприкосновения. Отмечено перемещение восьми танков 28-й отдельной механизированной бригады в направлении села Старогнатовки", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

По данным Басурина, на этом же направлении в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет подготовка диверсионно-разведывательных и снайперских групп, проводится разведка местности с помощью беспилотных летательных аппаратов. При этом представитель оборонного ведомства подчеркнул, что силы ДНР строго соблюдают режим тишины. "Требуем того же от командования ВСУ, так как подобные договоренности должны выполняться зеркально", - заявил он.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщали, что за минувшие сутки украинская армия 29 раз нарушили перемирие, выпустив по населенным пунктам и районам республики 121 мину.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, но боевые действия продолжались. В среду в Минске стороны заключили "школьное перемирие", которое вступило в силу 25 августа, однако обстрелы не прекратились.