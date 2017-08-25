Украинские силовики сорвали "школьное перемирие", обстреляв позиции ЛНР

ЛУГАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков нарушили "школьное перемирие", обстреляв из пулемета и стрелкового оружия позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в пятницу сообщил представитель ведомства Андрей Марочко.

"В 10:10 киевские силовики обстреляли позиции народной милиции в районе Новозвановки и Калиново из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Ранее в пятницу о нарушении перемирия заявили и в провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В оперативном командовании ДНР зафиксировали пять обстрелов, часть из которых начались еще до полуночи. В поселке Трудовские во время обстрела со стороны киевских силовиков ранения получил мирный житель.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии, однако обстрелы не прекращались. В среду в Минске стороны заключили "школьное перемирие", которое вступило в силу 25 августа и должно стать бессрочным.