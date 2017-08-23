Председатель ОБСЕ указал на важность соблюдения "школьного" перемирия в Донбассе

ВЕНА, 23 августа. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны продемонстрировать приверженность мирному урегулированию и соблюдать "школьное" перемирие в Донбассе. Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Я приветствую инициативу сторон вынести на передний план жизнь и благосостояние мирных граждан с началом нового учебного года. Я призываю стороны выполнить свои собственные обязательства, установить и соблюдать полное и постоянное прекращение огня", - говорится в заявлении Курца, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

Председатель ОБСЕ при этом признал, что еще предстоит сделать очень многое, чтобы избавить мирных жителей Донбасса от страха.

Курц также поблагодарил лидеров "нормандской четверки" за вклад и поддержку режима прекращения огня. "Я в очередной раз напоминаю всем сторонам о необходимости обеспечить безопасность и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам зоны конфликта, чтобы они путем мониторинга помогли сторонам установить прочный мир", - заключил Курц.

Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала в среду на встрече в Минске режим прекращения огня в Донбассе, который наступит 25 августа в связи с началом нового учебного года.