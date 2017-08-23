Председатель ОБСЕ указал на важность соблюдения "школьного" перемирия в Донбассе

Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культурыКультура 23 августа, 19:51
В Чечне началось строительство одного из крупнейших в РФ торгово-развлекательных центровВ стране 23 августа, 19:34
IAAF сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с россиянки ГригорьевойСпорт 23 августа, 19:33
В Донбассе с 25 августа объявлено бессрочное перемириеМеждународная панорама 23 августа, 19:31
"Роснефть" против АФК "Система": в чем суть многомиллиардного спораЭкономика и бизнес 23 августа, 19:20
Футболист Дмитрий Комбаров продлил контракт со "Спартаком" на три годаСпорт 23 августа, 19:16
Экономить энергию поможет изучение психологии потребителейСоциальная ответственность 23 августа, 19:12
Казахстанец Луценко выиграл пятый этап веломногодневки "Вуэльта"Спорт 23 августа, 19:07
Китай разрешил импорт еще двух ГМО-культурСоциальная ответственность 23 августа, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЕНА, 23 августа. /ТАСС/. Стороны конфликта на Украине должны продемонстрировать приверженность мирному урегулированию и соблюдать "школьное" перемирие в Донбассе. Об этом заявил в среду действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.
"Я приветствую инициативу сторон вынести на передний план жизнь и благосостояние мирных граждан с началом нового учебного года. Я призываю стороны выполнить свои собственные обязательства, установить и соблюдать полное и постоянное прекращение огня", - говорится в заявлении Курца, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.
Председатель ОБСЕ при этом признал, что еще предстоит сделать очень многое, чтобы избавить мирных жителей Донбасса от страха.
Курц также поблагодарил лидеров "нормандской четверки" за вклад и поддержку режима прекращения огня. "Я в очередной раз напоминаю всем сторонам о необходимости обеспечить безопасность и беспрепятственный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам зоны конфликта, чтобы они путем мониторинга помогли сторонам установить прочный мир", - заключил Курц.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала в среду на встрече в Минске режим прекращения огня в Донбассе, который наступит 25 августа в связи с началом нового учебного года.