СМИ: Пхеньян высмеял заявление лидера Южной Кореи о "красной линии" для КНДР

СЕУЛ, 28 августа. /ТАСС/. КНДР осудила высказывания президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, заявившего, что он будет считать пересечением "красной черты" установку Пхеньяном ядерной боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом пишет в понедельник центральная газета "Нодон синмун".

"Очень самонадеянно со стороны южнокорейского лидера говорить о "красной линии" в то время, как даже его американские хозяева не осмеливаются этого делать", - отмечается в комментарии.

Примечательно, что глава государства подвергся за это критике не только со стороны Пхеньяна, но и со стороны южнокорейской оппозиции. Так, лидер парламентской фракции Корейской партии свободы Чон У Тхэк заявил, что озвучивание лично президентом информации, которая носит стратегический характер, неприемлемо. Он назвал нереалистичными представления президента о вопросах безопасности.

Председатель временного комитета Народной партии Пак Чу Сон заявил, что даже американский президент Дональд Трамп не конкретизирует понятие "красной линии" в северокорейском вопросе. Кроме того, указал Пак Чу Сон, подобные заявления президента посылают Пхеньяну неверный сигнал о том, что Сеул будет мириться с остальными северокорейскими провокациями.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, что вызвало острую реакцию со стороны США, Японии и Южной Кореи. Вашингтон неоднократно отмечал, что в отношении северокорейской проблемы не исключает ни одного варианта действий, в том числе военного.