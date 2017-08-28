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Оппозиция Венесуэлы поддержала санкции США в отношении республики

Международная панорама
28 августа, 7:49 UTC+3 ТАСС

Ранее Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против боливарианской республики

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ТАСС, 28 августа. Коалиция оппозиционных партий Венесуэлы выразила поддержку введению санкций в отношении республики и призвала международное сообщество ограничить экономические контакты с исполнительной властью страны. Соответствующее заявление альянс "Блок демократического единства" опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

"Санкции в отношении нарушителей прав человека и расхитителей государственных ресурсов всегда будут пользоваться нашей поддержкой в отсутствие беспристрастного правосудия в Венесуэле", - говорится в документе.

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© EPA/NATHALIE SAYAGO

Политический кризис в Венесуэле в 2015-2017 гг. Досье

"Мы просим международное сообщество предупредить всех граждан и компании своих стран, что они должны воздержаться от реализации финансовых операций или контрактов, представляющих национальный интерес, с правительством Венесуэлы", - добавили в альянсе.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запрещается совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции противозаконными и заявил, что все венесуэльские политики, выступавшие за введение ограничительных мер, должны предстать перед судом по обвинению в предательстве родины.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая созвана по решению Мадуро без проведения предварительного референдума. Оппозиция бойкотировала выборы в этот орган, который может изменять конституцию и систему государственного управления, и отказалась признавать их итоги, а также результаты работы ассамблеи. Ряд стран Западного полушария также отказался признать учредительный орган, а США ввели санкции в отношении Мадуро.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас
Темы
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