Оппозиция Венесуэлы поддержала санкции США в отношении республики

ТАСС, 28 августа. Коалиция оппозиционных партий Венесуэлы выразила поддержку введению санкций в отношении республики и призвала международное сообщество ограничить экономические контакты с исполнительной властью страны. Соответствующее заявление альянс "Блок демократического единства" опубликовал в воскресенье в своем Twitter.

#COMUNICADO: Mesa de la Unidad Democrática fija posición sobre sanciones de EEUU al régimen de Maduro. pic.twitter.com/024FJOHicK — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) 27 августа 2017 г.

"Санкции в отношении нарушителей прав человека и расхитителей государственных ресурсов всегда будут пользоваться нашей поддержкой в отсутствие беспристрастного правосудия в Венесуэле", - говорится в документе.

"Мы просим международное сообщество предупредить всех граждан и компании своих стран, что они должны воздержаться от реализации финансовых операций или контрактов, представляющих национальный интерес, с правительством Венесуэлы", - добавили в альянсе.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Венесуэлы. Американским финансовым институтам запрещается совершать операции с долговыми обязательствами, выпущенными правительством республики и государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал санкции противозаконными и заявил, что все венесуэльские политики, выступавшие за введение ограничительных мер, должны предстать перед судом по обвинению в предательстве родины.

В конце июля в Венесуэле прошли выборы в Конституционную ассамблею, которая созвана по решению Мадуро без проведения предварительного референдума. Оппозиция бойкотировала выборы в этот орган, который может изменять конституцию и систему государственного управления, и отказалась признавать их итоги, а также результаты работы ассамблеи. Ряд стран Западного полушария также отказался признать учредительный орган, а США ввели санкции в отношении Мадуро.