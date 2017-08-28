Более половины французов выступают против реформы трудового кодекса

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Более половины населения Франции (63%) выступают против проведения президентом Эмманюэлем Макроном реформы трудового кодекса страны, заявленной им еще в ходе предвыборной кампании. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой Odoxa по заказу радиостанции RTL.

Лишь 37% опрошенных считают, что президенту и его правительству удастся "эффективно" провести эту реформу, при этом только 8% "полностью доверяют" властям в том, что реформа пойдет на пользу трудящимся. Широко поддерживают реформу лишь представители правящего политического движения "Республика на марше" - 89% голосов. Сторонники реформы, однако, оказываются в меньшинстве как у правоцентристов (с 41% "за"), так и у левых (29%). В крайне правом Национальном фронте за проведение реформы выступает лишь незначительное меньшинство в 11%.

Реформа трудового законодательства крайне болезненный вопрос для французского общества. При президенте Франсуа Олланде первый этап реформы сопровождался весной 2016 года серией массовых общенациональных забастовок, парализовавших страну. В результате проект был значительно смягчен.

Нынешняя попытка реформ трудового кодекса может спровоцировать в стране не меньшие социальные волнения. В минувшее воскресенье лидер леворадикального политического движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон призвал трудящихся провести 23 сентября крупную манифестацию протеста против реформы трудовой сферы в том виде, в котором ее намерено осуществить правительство. "Это попытка подлинного социального государственного переворота", - подчеркнул политик, квалифицируя таким образом намерение президента принять новое законодательство на основе своих декретов, не допуская его обсуждения в парламенте.

Как подтвердил опрос Odoxa, 80% французов уверены, что попытки реформы трудового законодательства приведут этой осенью к мощным социальным протестам. Одна из главных причин недовольства ожидаемыми нововведениями в трудовой кодекс заключается в запланированной отмене тех крупных денежных компенсаций, которые выплачивались в случае, если суд по трудовым конфликтам расценивал увольнение работника как немотивированное.

Опрос был проведен Odoxa 24-25 августа через интернет на основе репрезентативной выборки в 1005 человек, представляющих группу населения в возрасте от 18 лет.