ЕС: идея "плана Маршалла" для Украины на €5 млрд в год пока не реализована

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БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Идея "плана Маршалла" для Украины, в рамках которого Киев бы получал до €5 млрд ежегодно, пока не реализована. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.
"Мы осведомлены об этой литовской инициативе, однако мы понимаем так, что она еще не реализована", - сказала Косьянчич.
Ранее вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что разработанный в Литве "новый европейский план для Украины" предусматривает оказание Киеву помощи в размере €5 млрд ежегодно. Он отметил, что "инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции". Украинский вице-премьер добавил, что план рассчитан на 2017-2020 годы.