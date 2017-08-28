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ЕС: идея "плана Маршалла" для Украины на €5 млрд в год пока не реализована

Международная панорама
28 августа, 11:29 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин

При этом пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич отметила, что Брюссель осведомлен об этой инициативе

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БРЮССЕЛЬ, 28 августа. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Идея "плана Маршалла" для Украины, в рамках которого Киев бы получал до €5 млрд ежегодно, пока не реализована. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич.

"Мы осведомлены об этой литовской инициативе, однако мы понимаем так, что она еще не реализована", - сказала Косьянчич.

Ранее вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что разработанный в Литве "новый европейский план для Украины" предусматривает оказание Киеву помощи в размере €5 млрд ежегодно. Он отметил, что "инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции". Украинский вице-премьер добавил, что план рассчитан на 2017-2020 годы.

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