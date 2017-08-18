В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодно

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КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив утверждает, что разработанный в Литве "Новый европейский план для Украины" предусматривает оказание стране помощи в размере €5 млрд ежегодно.
"Эта инициатива литовского Сейма предусматривает экономическую, политическую и финансовую помощь для Украины в контексте евроинтеграции. Речь идет о как минимум €5 млрд ежегодной поддержки реформ, направленных на экономический рост и развитие", - написал он на странице в Facebook. Кубив уточнил, что данный план рассчитан на период с 2017 по 2020 год.
По его словам, проект, который на Украине называют "планом Маршалла", сейчас активно обсуждают в ключевых международных институтах, чтобы обеспечить формирование группы друзей Украины.
Наиболее активным кредитором Киева в настоящий момент выступает Международный валютный фонд (МВФ). В марте 2015 года фонд принял решение об утверждении новой четырехлетней кредитной программы в размере $17,5 млрд.
Она сменила прежнюю программу 2014 года, оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Киев получил четыре транша на общую сумму около $8,38 млрд.