NYT: кинотеатр на юге США запретил "Унесенных ветром" из-за "романтизации южан"

ТАСС, 28 августа. Кинотеатр "Орфеум" в Мемфисе (штат Теннеси) отказался от ежегодного показа классической картины Виктора Флеминга "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939) с Вивьен Ли в главной роли. Причиной стали возросшие после насилия в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) опасения о том, что фильм романтизирует Конфедеративные Штаты Америки (КША), сообщила в воскресенье газета The New York Times (NYT).

Фильм показывали в кинотеатре ежегодно в течение последних 34 лет. Эта четырехчасовая картина собрала в прокате с поправкой на инфляцию около $3,5 млрд, из-за чего была признана самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Лента получила десять премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой в истории афроамериканкой, получившей "Оскар" (награда за лучшую женскую роль второго плана за 1940 год).

В этом году показ картины прошел 11 августа и совпал с событиями в Шарлотсвилле, где произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Роберту Эдварду Ли. Кинотеатр подвергся критике за то, что показывает "устаревший романтизированный взгляд на старый добрый Юг". Руководство приняло решение отменить показ в 2018 году.

"Недавний показ "Унесенных ветром" в "Орфеуме" породил множество комментариев, - приводит издание заявление директора кинотеатра. - Мы внимательно изучили их все. Будучи организацией, призванной развлекать, обучать и просвещать зрителей, мы не можем показывать фильм, бестактный по отношению к большой части нашей аудитории".