Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

NYT: кинотеатр на юге США запретил "Унесенных ветром" из-за "романтизации южан"

Международная панорама
28 августа, 18:42 UTC+3 ТАСС

Фильм показывали в кинотеатре "Орфеум" в Мемфисе ежегодно в течение последних 34 лет, в этом году показ совпал с событиями в Шарлотсвилле

Поделиться
Материал из 1 страницы
Кадр из фильма "Унесенные ветром", 1939 год

Кадр из фильма "Унесенные ветром", 1939 год

© filmpro.ru

ТАСС, 28 августа. Кинотеатр "Орфеум" в Мемфисе (штат Теннеси) отказался от ежегодного показа классической картины Виктора Флеминга "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939) с Вивьен Ли в главной роли. Причиной стали возросшие после насилия в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) опасения о том, что фильм романтизирует Конфедеративные Штаты Америки (КША), сообщила в воскресенье газета The New York Times (NYT).

Фильм показывали в кинотеатре ежегодно в течение последних 34 лет. Эта четырехчасовая картина собрала в прокате с поправкой на инфляцию около $3,5 млрд, из-за чего была признана самым кассовым фильмом в истории кинематографа. Лента получила десять премий "Оскар". Актриса Хэтти Макдэниел, исполнившая роль чернокожей служанки Мамушки, стала первой в истории афроамериканкой, получившей "Оскар" (награда за лучшую женскую роль второго плана за 1940 год).

Галерея
6 фото
© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

В этом году показ картины прошел 11 августа и совпал с событиями в Шарлотсвилле, где произошли ожесточенные столкновения ультраправых активистов и их противников на почве решения местных властей демонтировать памятник командующему армией южан генералу Роберту Эдварду Ли. Кинотеатр подвергся критике за то, что показывает "устаревший романтизированный взгляд на старый добрый Юг". Руководство приняло решение отменить показ в 2018 году.

"Недавний показ "Унесенных ветром" в "Орфеуме" породил множество комментариев, - приводит издание заявление директора кинотеатра. - Мы внимательно изучили их все. Будучи организацией, призванной развлекать, обучать и просвещать зрителей, мы не можем показывать фильм, бестактный по отношению к большой части нашей аудитории".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Беспорядки националистов в Шарлотсвилле
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
2
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
3
Биография Юлии Липницкой
4
Порошенко является владельцем 76 компаний на Украине
5
Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ
6
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
7
Первый выпуск "Прямого эфира" с Малаховым вышел в эфир 28 августа на "Россия 1"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама