NYT: Trump Organization не имела недвижимости или интересов в России

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НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Семейная компания президента США Дональда Трампа Trump Organization не имела никакой недвижимости в России. Об этом, по сообщению газеты The New York Times (NYT), заявили в понедельник юристы, представляющие интересы фирмы.
"Хотим внести ясность: у Trump Organization в России никогда не было каких-либо активов в виде недвижимости или интересов", - приводит издание выдержку из заявления.
Одновременно юристы компании передали в комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке, занимающийся расследованием так называемого российского вмешательства в американские выборы, копию электронной переписки с американским бизнесменом российского происхождения Феликсом Сэтером, являвшимся одно время брокером, действовавшим в интересах Trump Organization.
Согласно появившимся ранее в американской печати выдержкам из этой переписки, датированной ноябрем 2015 года, он якобы обещал добиться содействия в реализации проекта строительства башни Trump Tower в Москве. "Наш парень сможет стать президентом США, и мы в состоянии провернуть это дело", - писал Сэтер.
Представляющий интересы Трампа юрист Майкл Коэн охарактеризовал эти обещания как пустое хвастовство. "Он частенько прибегал к ярким выражениям и был склонен к тому, чтобы представить себя в выгодном свете, - отметил Коэн. - Я пришел к выводу, что это предложение неправдоподобно, и никогда не давал согласия на поездку в Москву".
NYT в феврале нынешнего года сообщала о якобы существовавших ранее планах строительства небоскреба в Москве, которые остались нереализованными.