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СМИ: арабо-курдские отряды контролируют почти 60% территории Ракки

Международная панорама
29 августа, 2:06 UTC+3 ТАСС

Ожесточенные бои идут в кварталах Эль-Барид, Хаттин, Нахда и Дирия в западной части города

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ТАСС, 29 августа. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) очистили от террористов 15 кварталов в городе Ракка. Об этом сообщило во вторник агентство ANF. По его информации, под контролем арабо- курдских отрядов, входящих в СДС, находится сейчас почти 60% территории этого провинциального центра, который служит форпостом экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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Ожесточенные бои идут на улицах кварталов Эль-Барид, Хаттин, Нахда и Дирия в западной части города. На восточной половине бойцы СДС сжимают кольцо вокруг старинной цитадели, где сосредоточены основные силы ИГ (1,7 тыс. человек). Этот район хорошо укреплен, и боевики используют для вылазок подземные туннели. Установление контроля над ним ускорит освобождение города от террористов.

В центре Ракки отряды СДС вошли в квартал Мансур и ведут бои за площадь, где установлена часовая башня. Бойцам удалось отбить несколько атак террористов, которые направляли на их позиции заминированные автомобили.

По сведениям агентства, за истекшие сутки силы СДС уничтожили в Ракке 48 боевиков, 25 из них на подступах к старинной цитадели. Штурм города продолжается с 6 июня, поддержку арабо-курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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