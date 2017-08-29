СМИ: арабо-курдские отряды контролируют почти 60% территории Ракки

Трамп не стал называть Россию угрозой, указав, что отношения между США и РФ нормализуютсяМеждународная панорама 29 августа, 3:01
NYT: жертвами урагана "Харви" в США стали не менее 10 человекПроисшествия 29 августа, 2:36
В ООН приветствуют итоги встречи в Париже по миграционному кризису в СредиземноморьеМеждународная панорама 29 августа, 2:20
Япония потребует созыва заседания СБ ООН в связи с пуском ракеты КНДРМеждународная панорама 29 августа, 2:10
Макарова вышла во второй круг Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 29 августа, 1:52
Последняя серия седьмого сезона "Игры престолов" поставила рекорд по численности аудиторииКультура 29 августа, 1:49
Лондонская полиция задержала более 250 человек на карнавале в районе Ноттинг-ХиллПроисшествия 29 августа, 1:18
Путин поздравил российских спортсменов с золотом на Универсиаде в ТайбэеСпорт 29 августа, 1:16
Малый театр в 262-м сезоне поставит Дюрренматта, Гоголя и ОстровскогоКультура 29 августа, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 29 августа. Формирования вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) очистили от террористов 15 кварталов в городе Ракка. Об этом сообщило во вторник агентство ANF. По его информации, под контролем арабо- курдских отрядов, входящих в СДС, находится сейчас почти 60% территории этого провинциального центра, который служит форпостом экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Ожесточенные бои идут на улицах кварталов Эль-Барид, Хаттин, Нахда и Дирия в западной части города. На восточной половине бойцы СДС сжимают кольцо вокруг старинной цитадели, где сосредоточены основные силы ИГ (1,7 тыс. человек). Этот район хорошо укреплен, и боевики используют для вылазок подземные туннели. Установление контроля над ним ускорит освобождение города от террористов.
В центре Ракки отряды СДС вошли в квартал Мансур и ведут бои за площадь, где установлена часовая башня. Бойцам удалось отбить несколько атак террористов, которые направляли на их позиции заминированные автомобили.
По сведениям агентства, за истекшие сутки силы СДС уничтожили в Ракке 48 боевиков, 25 из них на подступах к старинной цитадели. Штурм города продолжается с 6 июня, поддержку арабо-курдским отрядам с воздуха оказывают ВВС международной коалиции под эгидой США.