На Украине объяснили обыски у депутатов Николаева страхом власти перед оппонентами

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Массовые обыски у депутатов Николаевского городского совета и местных бизнесменов, представляющих партию "Оппозиционный блок", свидетельствует о страхе власти перед оппозицией и намерением дискредитировать оппонентов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Оппозиционного блока".

"Все эти действия правоохранительных органов в отношении николаевских оппозиционеров говорят только об одном - власть настолько боится оппозицию, что готова идти на любые, даже противозаконные действия, чтобы дискредитировать оппозиционных политиков", - сказано в заявлении. По мнению организации, угрозы и обыски стали "надежным аргументом" власти в ответ на объективную критику и законные требования по выполнению конституции и соблюдению прав граждан.

"Оппозиционный блок" считает, что такие действия обречены на провал. "Вам не удастся избежать ответственности за разрушенную экономику, за нищету, в которую вы ввергли украинских граждан, за украденное будущее у молодого поколения. И это время наступит уже очень скоро", - подчеркивается в заявлении.

В украинской прессе сообщалось ранее, что обыски проходят у 90 николаевских депутатов и предпринимателей в связи с подозрением их в причастности к поставкам оружия и наркотиков из зоны силовой операции в Донбассе, а также в хищении бюджетных средств.