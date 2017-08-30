Роухани заявил, что Иран не станет первым расторгать сделку по атому

ТАСС, 30 августа. Тегеран не станет первым расторгать соглашение по иранской ядерной программе. Об этом президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник вечером в первом после формирования правительства телеинтервью.

"Иран не станет первым расторгать ядерную сделку [заключенную Тегераном с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году], - приводит его слова агентство IRNA. - Но мы будем реагировать на нарушения со стороны других сторон".

Комментируя призыв постпреда США при ООН Никки Хейли, поставившей под сомнение значимость сделки по иранскому атому, провести экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проверку ядерной программы Ирана, президент, как сообщил иранский информационный портал Pars Today, отметил, что "маловероятно, что МАГАТЭ поддастся давлению США по поводу проведении проверок на наших объектах".

Кроме того, как указал Роухани, "возврат к прежнему режиму эмбарго исключен".