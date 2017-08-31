Суд в Бразилии отказался отстранять генпрокурора от расследования по делу Темера

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 августа. /ТАСС/. Федеральный верховный суд (ФВС) Бразилии отклонил иск, требующий отстранения генпрокурора республики Родригу Жано от расследования по делу президента страны Мишела Темера. Соответствующее решение было опубликовано в среду на сайте высшего судебного органа.

Судья ФВС Эдсон Факин, вынесший вердикт, не нашел в действиях генпрокурора признаков пристрастного отношения к главе государства, о котором заявляли адвокаты Темера. "Представленные защитой утверждения не позволяют сделать вывод о существовании вражды между президентом республики и генеральным прокурором республики", - говорится в решении.

В начале месяца адвокаты Темера обратились в ФВС с просьбой отстранить Жано от расследования по делу о коррупции, фигурантом которого является глава государства. Защита утверждала, что генпрокурор "нарушает конституционные и правовые границы, присущие должности, которую он занимает". Кроме того, по мнению представителей президента, Жано в своих действиях руководствуется "личными мотивами".

2 августа большинство бразильских депутатов проголосовали против продолжения процесса против Темера по делу о коррупции. Однако в среду журнал Veja со ссылкой на свои источники сообщил, что в ближайшие дни генпрокурор представит новые обвинения в адрес президента.