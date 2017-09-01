Госдепартамент предупредил туристов о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США в четверг предупредил граждан страны о постоянной угрозе терактов на всей территории Европы. Ведомство распространило соответствующее заявление для американских туристов.

"Госдепартамент предупреждает граждан США о постоянной угрозе терактов во всей Европе. Это уведомление для путешественников действует до 30 ноября 2017 года. Последние получившие широкое освещение происшествия во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии свидетельствуют о том, что "Исламское государство", "Аль-Каида" (обе группировки запрещены в РФ - прим. ТАСС) и связанные с ними структуры имеют возможность планировать и осуществлять теракты в Европе", - говорится в документе.

Дипломаты подчеркивают, что американское внешнеполитическое ведомство "обеспокоено возможностью [осуществления] потенциальных терактов" на территории Европы, несмотря на то что правительства стран ЕС "продолжают проводить контртеррористические операции". В ведомстве предупредили, что находящиеся в Европе американцы "всегда должны проявлять настороженность в связи с возможностью" того, что экстремисты "могут провести атаки".

В заявлении отмечается, что террористы "сосредоточивают свое внимание на популярных туристических местах, транспортных узлах, рынках, торговых центрах и зданиях муниципальных властей", а также на "гостиницах, клубах, ресторанах, сооружениях культа, парках, учебных заведениях". Дипломаты подчеркивают, что экстремисты используют во время нападений "огнестрельное оружие, взрывчатку, транспортные средства", а также "холодное оружие, которое трудно обнаружить".

Госдепартамент "продолжает тесно сотрудничать со своими европейскими партнерами и союзниками в связи с угрозой международного терроризма", заключили в ведомстве.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".