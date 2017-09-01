Госпогранслужба Украины: россиянам будет сложнее въезжать в страну, чем другим иностранцам

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Система проверки граждан РФ при пересечении украинской границы будет более строгой, чем в отношении других иностранцев. Об этом в пятницу заявил в эфире телеканала "112 Украина" пресс-секретарь Государственной пограничной службы страны Олег Слободян.

"Для граждан РФ утвержден двухступенчатый контроль. Они, кроме того, что как иностранцы будут предоставлять биометрические данные, должны еще заблаговременно уведомить о том, что намерены ехать на Украину, и предоставить минимальный объем информации о себе", - сказал он, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении биометрического контроля на границе с 1 января 2018 года.

По его словам, биометрический контроль предполагает предоставление отпечатков пальцев при пересечении границы. "Сейчас речь идет о том, что нам нужно будет оборудовать все пункты пропуска необходимой аппаратурой для считывания информации биометрического характера, речь идет об отпечатках пальцев", - сообщил Слободян.

По словам пресс-секретаря, нужно еще создать систему, которая могла бы оперативно собирать эту информацию, обрабатывать и защищать. "В этом направлении идет активная работа. У нас 157 основных пунктов пропуска, которые необходимо оборудовать необходимой аппаратурой", - пояснил представитель Госпогранслужбы. Слободян уточнил, что другие детали работы системы контроля пока озвучить не может.

Порошенко подписал решение СНБО

Глава украинского государства Петр Порошенко в пятницу ввел в действие решение СНБО о внедрении на территории страны с 1 января 2018 года биометрического контроля при пересечении границы для всех иностранных граждан, включая граждан РФ.

Кроме того кабинету министров поручено в месячный срок обеспечить порядок "регистрации места жительства или пребывания на территории Украины иностранцев, в том числе граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства, происходящих из государств миграционного риска или въехавших на Украину с территории таких государств". При этом дано поручение обновить список государств "миграционного риска", внеся в него Россию.

Кабмину Украины в течение двух месяцев поручено отработать вопрос о механизме и этапах внедрения предварительного электронного уведомления иностранцами и лицами без гражданства о намерении посетить Украину, а также вопрос въезда и выезда иностранцев, в том числе граждан РФ, только по загранпаспортам, содержащим бесконтактный электронный носитель.