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Британия отменила запрет на провоз электроники на рейсах из Египта

Международная панорама
1 сентября, 17:20 UTC+3 ТАСС

Запрет был отменен "после подтверждения того, что процедуры безопасности на рейсах из Египта соответствуют требованиям британского управления по безопасности на транспорте"

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ТАСС, 1 сентября. Власти Великобритании отменили введенный весной по соображениям безопасности запрет на провоз электронных устройств в ручной клади на авиарейсах, следующих в эту страну из Египта. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на заявление египетского министерства гражданской авиации.

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Причиной для введения ограничений стала информация спецслужб о том, что террористы могут пронести на борт самолета взрывное устройство, вмонтированное в электронное устройство.

Запрет был отменен "после подтверждения того, что процедуры безопасности на рейсах из Египта соответствуют требованиям британского управления по безопасности на транспорте", отмечает египетское ведомство.

Власти Великобритании с 25 марта запретили проносить в салоны самолетов, выполняющих прямые рейсы из Турции, Ливана, Иордании, Египта, Туниса и Саудовской Аравии в Соединенное Королевство, ряд электронных устройств. Пассажирам этих рейсов было запрещено иметь при себе на борту мобильные телефоны, компьютеры и планшетные устройства, чья длина, ширина и толщина превышает соответственно 16 см, 9,3 см и 1,5 см. Эти меры коснулись шести британских и восьми иностранных авиакомпаний.

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