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Коалиция не подтвердила информацию об освобождении от ИГ старой части Ракки

Международная панорама
1 сентября, 20:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

Представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" уточнил, что вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" демонстрирует значительный прогресс в районе центра и других районов города

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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Международная контртеррористическая коалиция во главе с США на данный момент не подтверждает информацию об освобождении от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) исторического центра города Ракка. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США для борьбы с ИГ.

"Мы не можем подтвердить эти [ранее переданные агентством France-Presse] сообщения на данный момент. [Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии"] СДС демонстрируют значительный прогресс в районе центра города и других районов Ракки. Они продвигаются все дальше каждый день", - сказал он.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло сообщило, что эти формирования, поддерживаемые США, освободили от боевиков ИГ исторический центр Ракки. "Теперь мы взяли под контроль весь старый город после боев с ИГ", - заявил Силло. Он добавил, что их силы находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тыс. боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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