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AFP: "Силы демократической Сирии" отбили у ИГ старую часть Ракки

Международная панорама
1 сентября, 17:27 дата обновления: 1 сентября, 17:36 UTC+3

В коалиции отметили, что теперь силы СДС находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации в этом населенном пункте

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Ракка, Сирия

Ракка, Сирия

© REUTERS/Zohra Bensemra

ТАСС, 1 сентября. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) исторический центр города Ракка. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло.

"Теперь мы взяли под контроль весь старый город после боев с ИГ", - заявил Силло. Он добавил, что теперь силы СДС находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации в этом населенном пункте.

Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября начали операцию по освобождению Ракки от боевиков ИГ. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. Сейчас отряды СДС контролируют более половины города, основные силы террористов (около 1,7 тыс. боевиков) сосредоточены в старинной цитадели.
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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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