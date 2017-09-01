AFP: "Силы демократической Сирии" отбили у ИГ старую часть Ракки

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ТАСС, 1 сентября. Вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемая США, освободила от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) исторический центр города Ракка. Об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя СДС Таляля Силло.
"Теперь мы взяли под контроль весь старый город после боев с ИГ", - заявил Силло. Он добавил, что теперь силы СДС находятся близ "главного командного пункта" экстремистской организации в этом населенном пункте.