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Председатель ОБСЕ призвал Совбез ООН отреагировать на ядерное испытание КНДР

Международная панорама
3 сентября, 11:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Себастьян Курц призвал КНДР прекратить провокации и вернуться к переговорам

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Испытание ядерного оружия КНДР следует расценивать как безрассудный и безответственный поступок. Об этом заявил в воскресенье действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Это не только явное нарушение международных обязательств КНДР, но и безрассудный и безответственный поступок в условиях повышенной напряженности на Корейском полуострове, - написал Курц на своей странице в Twitter. Он отметил, что КНДР должна прекратить провокации и вернуться к переговорам и призвал Совбез ООН отреагировать на произошедшее.

КНДР в воскресенье провела испытание водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность землетрясения техногенного характера, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.

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Персоны
Курц, Себастьян
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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