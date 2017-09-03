Председатель ОБСЕ призвал Совбез ООН отреагировать на ядерное испытание КНДР

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Испытание ядерного оружия КНДР следует расценивать как безрассудный и безответственный поступок. Об этом заявил в воскресенье действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Австрии Себастьян Курц.

"Категорически осуждаю ядерное испытание КНДР. Это не только явное нарушение международных обязательств КНДР, но и безрассудный и безответственный поступок в условиях повышенной напряженности на Корейском полуострове, - написал Курц на своей странице в Twitter. Он отметил, что КНДР должна прекратить провокации и вернуться к переговорам и призвал Совбез ООН отреагировать на произошедшее.

Condemn #DPRK #nuclear test in strongest terms. This is not only a clear violation of Northkorea's intl obligations 1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 3, 2017

but also a reckless &irresponsible act in times of heightened tensions on Korean peninsula. 2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 3, 2017

#DPRK must stop unilateral provocations & return to negotiations. Call for swift #UNSC reaction. 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) September 3, 2017

КНДР в воскресенье провела испытание водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность землетрясения техногенного характера, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.